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Порошенко раскритиковал оппозицию: "Озвучивают темники Кремля"

Комментариев: 1
Президент говорит, что международное сообщество в вопросе отношения к агрессии РФ на Азове более едино, чем украинские политики.
Порошенко считает, что оппозиция подыгрывает РФ, обвиняя Украину в потере кораблей
Порошенко считает, что оппозиция подыгрывает РФ, обвиняя Украину в потере кораблей
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко возмущен заявлениями отдельных представителей оппозиции о том, что за захват украинских кораблей в Керченском проливе ответственна украинская власть.  

Об этом он заявил во время заседания СНБО, посвященного окончанию срока действия военного положения в 10 областях Украины и Азово-Черноморской акватории. 

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“Международное сообщество более едино в вопросе осуждения агрессии РФ, чем украинские политики“, - подчеркнул президент.

“Оппозиция прямо озвучивает темники Кремля и пытается ответственность за захват катеров переложить на Украину. Это делают не только те, кто традиционно озвучивал повестку Кремля, но и те, кто недавно входил в коалицию “Европейская Украина“, - подчеркнул президент.

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После отчета о результатах военного положения президент объявил о закрытой части заседании СНБО, к которой не допущены журналисты.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в Украине, подчеркнув, что это - его принципиальная позиция.

 

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Теги: Порошенко, военное положение, Кремль, РФ, оппозиция, Рада
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Комментариев (1)
Мескатоник    26.12.2018, 15:07
Оценка:  +2
Мескатоник
Захват украинских кораблей это ответственность Путина. Это на столько очевидно, что вызывает множество сомнений относительно того, зачем он это сделал.
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