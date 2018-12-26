Порошенко раскритиковал оппозицию: "Озвучивают темники Кремля"

Президент говорит, что международное сообщество в вопросе отношения к агрессии РФ на Азове более едино, чем украинские политики.

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Президент Петр Порошенко возмущен заявлениями отдельных представителей оппозиции о том, что за захват украинских кораблей в Керченском проливе ответственна украинская власть.

Об этом он заявил во время заседания СНБО, посвященного окончанию срока действия военного положения в 10 областях Украины и Азово-Черноморской акватории.

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“Международное сообщество более едино в вопросе осуждения агрессии РФ, чем украинские политики“, - подчеркнул президент.

“Оппозиция прямо озвучивает темники Кремля и пытается ответственность за захват катеров переложить на Украину. Это делают не только те, кто традиционно озвучивал повестку Кремля, но и те, кто недавно входил в коалицию “Европейская Украина“, - подчеркнул президент.

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После отчета о результатах военного положения президент объявил о закрытой части заседании СНБО, к которой не допущены журналисты.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в Украине, подчеркнув, что это - его принципиальная позиция.