Опубликована карта перекрытых из-за непогоды дорог

Движение транспорта ограничено из-за снежных наметов и гололедицы.

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По состоянию на 12:00 26 декабря из-за снегопада в Украине заблокировано движение по трассам государственного значения в ряде областей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

На карте обозначена актуальная информация об ограничении движения на дорогах государственного значения. В частности, заблокированы трассы в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и частично в Днепропетровской областях. Также сообщается, что в Полтавской области в пробках застряли около тысячи автомобилей.

Междугородние трассы, перекрытые из-за снегопада facebook/mvs.gov.ua

По состоянию на 12:00 обесточенным остается 521 населенный пункт, из них 42 обесточены частично.

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Напомним, в связи с непогодой движение транспорта на автодорогах в некоторых регионах Украины затруднено. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции во вторник, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метель.