В СИЗО изъяли два письма к капитану "Яны Капу", зато суд разрешил ему переводчика

Украинского военнопленного Олега Мельничуку оставили под арестом до 24 января.

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Российские тюремщики изъяли два письма, адресованные военнопленному капитану украинского буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку. Об этом сообщают Крым.Реалии со сслыкой на информацию его адвоката Эдема Семедляева.

Олег Мельничук перед заседанием суда по делу об апелляции на его арест рассказал адвокату, что не жалуется на условия содержания в московском СИЗО "Лефортово". По его словам, в камере тепло и денег хватает. Адвокат зачитал ему смс от отца: "Ждем все!"

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Кроме того, в среду судья оккупационного Верховного суда Крыма Татьяна Мельник отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Мельничука, сократив срок его пребывания в СИЗО на одни сутки.

Арест капитана "Яны Капу" продолжится до 24 января. В ходе заседания "суда" адвокат Эдем Семедляев также заявил отвод составу суда. По мнению защиты Мельничука, его дело неподсудно гражданскому суду.

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Суд отказался рассматривать отвод, но удовлетворил ходатайство защиты о предоставлении моряку переводчика на украинский язык.

Ранее суд отказал в апелляции на арест 15 украинских моряков из 24. Апелляцию на арест пятерых моряков рассматривают сегодня, а еще по четырем адвокаты пропустили сроки обращения в суд.