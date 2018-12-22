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Пленный моряк учит сокамерника украинскому и ждет фсбшников

Комментариев: 2
Украинца предупредили, что на него могут давить спецслужбы, уговаривая признать вину.
Семидоцкий начал обучать сокамерника родному языку
Семидоцкий начал обучать сокамерника родному языку
krymr.com

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Вчера адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Николай Фомин посетил члена экипажа рейдового буксира “Яны-Капу“ 20-летнего Евгения Семидоцкого. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

“До начала следственных действий им удалось пообщаться наедине. Евгений в хорошем расположении духа. Физически чувствует себя хорошо, никаких жалоб не высказывал“, - заверил защитник.

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По словам Полозова, моряка содержат в двухместной камере с обвиняемым по другому уголовному делу: “Евгений обучает его украинскому языку“. 

Кроме того, в связи с незаконными действиями оперативников ФСБ по склонению украинских моряков к признанию вины в уголовном преступлении, Евгений был предупрежден адвокатом о возможности визитов спецслужб. 

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“В ходе допроса на следственных действиях Евгений Семидоцкий заявил под протокол, что является военнопленным. Он стал 18-м моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю СУ ФСБ“, - добавил Полозов.

Ранее суд в оккупированном Крыму оставил под арестом капитана украинского катера “Бердянск“ Романа Мокряка.

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Теги: моряки, корабли, СИЗО, Москва, Украина, Азов, агрессия, РФ
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Комментариев (3)
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Григорич    22.12.2018, 13:28
Оценка:  +1
Григорич
Какие в Москве спецслужбы ФСБ оказывается вежливые ))) УГОВАРИВАЮТ !!! признать вину. В демократическом
Киеве давно бы ребра сломали...
instagram_profit    22.12.2018, 14:05
Оценка:  -2
instagram_profit
Вы в своем уме? Какие еще ребра? В Киеве живьем сожгли бы на майдане на деньги которые над госдеп выделяет. НУ или переехали на танке на котором бы стоял портрет Гитлера и кстати это бы тоже происходило на майдане под музыку украинского гимна.
Woodbrother    22.12.2018, 14:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Это вам киселев таких глупостей наговорил ?
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