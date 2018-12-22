Пленный моряк учит сокамерника украинскому и ждет фсбшников

Украинца предупредили, что на него могут давить спецслужбы, уговаривая признать вину.

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Вчера адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Николай Фомин посетил члена экипажа рейдового буксира “Яны-Капу“ 20-летнего Евгения Семидоцкого. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

“До начала следственных действий им удалось пообщаться наедине. Евгений в хорошем расположении духа. Физически чувствует себя хорошо, никаких жалоб не высказывал“, - заверил защитник.

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По словам Полозова, моряка содержат в двухместной камере с обвиняемым по другому уголовному делу: “Евгений обучает его украинскому языку“.

Кроме того, в связи с незаконными действиями оперативников ФСБ по склонению украинских моряков к признанию вины в уголовном преступлении, Евгений был предупрежден адвокатом о возможности визитов спецслужб.

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“В ходе допроса на следственных действиях Евгений Семидоцкий заявил под протокол, что является военнопленным. Он стал 18-м моряком, который заявил о себе как о военнопленном следователю СУ ФСБ“, - добавил Полозов.

Ранее суд в оккупированном Крыму оставил под арестом капитана украинского катера “Бердянск“ Романа Мокряка.