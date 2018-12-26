Во время военного положения упала преступность в 10 областях - президент

В то же время Порошенко отметил, что при этом выявлено и больше незарегистрированного оружия.

Президент Петр Порошенко заявил об уменьшении уровня преступности в 10 областях Украины за время действия военного положения.

Об этом он сказал на заседании СНБО, передает Украинская правда.

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“Интересная деталь: в 10 областях, где действовало военное положение в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка и безопасности на улицах наших областных центров и в Киеве стало больше“, - заявил глава государства.

В то же время Порошенко отметил, что при этом “уже больше выявлено и больше незарегистрированного оружия, больше выявлено преступников и сейчас происходит процесс привлечения их к ответственности“.

Президент напомнил, что после введения военного положения была усилена охрана государственной границы и объектов инфраструктуры.

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“Подчеркиваю, что более тысячи граждан, которые не смогли обосновать цель своей поездки пограничниками по решению ГПСУ были развернуты на пороге“, - сказал он.

Напомним, в незаконном обороте на территории Украины находится более трех миллионов единиц нарезного оружия.