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Во время военного положения упала преступность в 10 областях - президент

Комментариев: 4
В то же время Порошенко отметил, что при этом выявлено и больше незарегистрированного оружия.
Президент отметил, что была усилена охрана государственной границы
Президент отметил, что была усилена охрана государственной границы
depositphotos.com

Президент Петр Порошенко заявил об уменьшении уровня преступности в 10 областях Украины за время действия военного положения.

Об этом он сказал на заседании СНБО, передает Украинская правда.

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“Интересная деталь: в 10 областях, где действовало военное положение в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка и безопасности на улицах наших областных центров и в Киеве стало больше“, - заявил глава государства.

В то же время Порошенко отметил, что при этом “уже больше выявлено и больше незарегистрированного оружия, больше выявлено преступников и сейчас происходит процесс привлечения их к ответственности“.

Президент напомнил, что после введения военного положения была усилена охрана государственной границы и объектов инфраструктуры.

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“Подчеркиваю, что более тысячи граждан, которые не смогли обосновать цель своей поездки пограничниками по решению ГПСУ были развернуты на пороге“, - сказал он.

Напомним, в незаконном обороте на территории Украины находится более трех миллионов единиц нарезного оружия.

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Теги: президент, военное положение, преступность, области
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Комментариев (4)
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ALFER+    26.12.2018, 16:42
Оценка:  -2
ALFER+
Пить стал реже, но больше (с)
ALFER+    26.12.2018, 16:42
Оценка:  -2
ALFER+
Пить стал реже, но больше (с)
Мапасяня    26.12.2018, 16:34
Оценка:  0
Мапасяня
Это хорошо, безусловно. Преступность никому не нужна. Преступность дестабилизирует, создает теневые сферы влияния. В этом никто не заинтересован. Только официальный Киев имеет право на силу. Законодательная и исполнительная власть. Это должно быть традицией при любой власти в интересах страны.
Мапасяня    26.12.2018, 16:36
Оценка:  0
Мапасяня
Более того. Преступность значительно снижает уровень жизни, а многим просто калечит жизнь. По этому, тут конечно же большое спасибо от законопослушного гражданина.
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