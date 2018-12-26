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Порошенко предложил продлить отдельные запреты военного положения

Комментариев: 2
Президент считает установленные ограничения «абсолютно оправданными».
26 декабря Порошенко отменил военное положение
26 декабря Порошенко отменил военное положение
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке действия ограничительных мер Государственной пограничной службы, которые были введены во время военного положения. 

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Как передает УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Пограничников так много критиковали, но все их действия были признаны абсолютно оправданными, и я прошу, Петр Александрович (председатель ГПСУ Петр Цигикал), внести предложение о продлении тех мер, которые не напрямую связаны с военным положением, но если вы определите необходимость продления ряда мер, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержат ваши предложения“, - заявил он.

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Напомним, 26 декабря завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины. Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года  № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября. 

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Теги: военное положение, Украина, президент, Порошенко
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    26.12.2018, 17:56
Оценка:  +3
Л_о_л_а
на каком основании?
tetyalissa    26.12.2018, 17:58
Оценка:  +2
tetyalissa
\\\\ Ему так хочется .... \\\\
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