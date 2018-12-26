Порошенко предложил продлить отдельные запреты военного положения

Президент считает установленные ограничения «абсолютно оправданными».

Президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке действия ограничительных мер Государственной пограничной службы, которые были введены во время военного положения.

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Как передает УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Пограничников так много критиковали, но все их действия были признаны абсолютно оправданными, и я прошу, Петр Александрович (председатель ГПСУ Петр Цигикал), внести предложение о продлении тех мер, которые не напрямую связаны с военным положением, но если вы определите необходимость продления ряда мер, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержат ваши предложения“, - заявил он.

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Напомним, 26 декабря завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины. Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября.