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В Украине истекает срок военного положения

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В среду, 26 декабря, в 14.00 завершается срок действия военного положения в отдельных областях страны.
В Украине подходит к концу режим военного положения
В Украине подходит к концу режим военного положения
mil.gov.ua
 
В среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.

Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года  № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

В связи с инцидентом, 26 ноября 2018 года Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента О введении военного положения в Украине.

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Теги: Украина, указ президента, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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