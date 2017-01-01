Украинец "Тягнизуб" побил мировой рекорд по протягиванию корабля зубами

Олег Скавыш всю жизнь мечтал установить мировой рекорд и наконец получил сертификат Книги Рекордов Гиннеса.

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Олег Скавыш по прозвищу “Тягнизуб“ получил сертификат Книги Рекордов Гиннеса за то, что в конце октября протянул зубами судно весом в 614 тонн на расстояние более чем 16 метров, передает ТСН.

Пятикратный национальный рекордсмен всю жизнь мечтал установить именно мировой рекорд. Чтобы протащить зубами судно, тренировался целых два года.

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Первая попытка была неудачной - на 9 метрах у него запутались ноги в металлической лестнице. Но украинец не сдался и решил попробовать еще раз. Рекорд украинца еще и зафиксировали максимально быстро - вместо года процедура заняла месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах установили рекордно большой новогодний шар.