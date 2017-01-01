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Украинец "Тягнизуб" побил мировой рекорд по протягиванию корабля зубами

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Олег Скавыш всю жизнь мечтал установить мировой рекорд и наконец получил сертификат Книги Рекордов Гиннеса.
Украинец побил мировой рекорд, протянув огромный корабль зубами корабль на 16 метров
Украинец побил мировой рекорд, протянув огромный корабль зубами корабль на 16 метров
facebook.com/mishajedi

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Олег Скавыш по прозвищу “Тягнизуб“ получил сертификат Книги Рекордов Гиннеса за то, что в конце октября протянул зубами судно весом в 614 тонн на расстояние более чем 16 метров, передает ТСН.

Пятикратный национальный рекордсмен всю жизнь мечтал установить именно мировой рекорд. Чтобы протащить зубами судно, тренировался целых два года. 

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Первая попытка была неудачной - на 9 метрах у него запутались ноги в металлической лестнице. Но украинец не сдался и решил попробовать еще раз. Рекорд украинца еще и зафиксировали максимально быстро - вместо года процедура заняла месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах установили рекордно большой новогодний шар.

 

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Теги: зубы, Книга рекордов Гиннесcа, украинец, корабль, зубы
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