Рекордно большой новогодний шар установили в Дубаи
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубаи установили самый большой в мире новогодний шар - его вес более одной тонны.
Об этом сообщает The National, передает Страна.
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Новогоднее украшение установили в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall в павильоне Star Atrium. Праздничное украшение было изготовлено американской дизайнерской компанией Venue Arts по спецзаказу.
Размеры сделанной из металла “игрушки“ составляют почти 6,6 м в высоту и около 4,7 м в ширину, а весит она 1 100 кг. Шар будет радовать посетителей до конца января.
Гигантская елочная игрушка уже признана крупнейшей в мире. Она официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой новогодний шар.
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Стоит отметить, The Dubai Mall занимает площадь более 3,96 млн кв. метров, что сопоставимо с 50 футбольными полями. На его территории расположены почти 1,4 тыс. различных магазинов, ресторанов и кафе.
Как сообщалось 20 декабря, главную елку Украины признали самой красивой в Европе.