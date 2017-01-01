Рекордно большой новогодний шар установили в Дубаи

Размер елочной игрушки" - почти 6,6 м в высоту и около 4,7 м в ширину.

Елочная игрушка уже признана крупнейшей в мире thenational.ae

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубаи установили самый большой в мире новогодний шар - его вес более одной тонны.

Об этом сообщает The National, передает Страна.

Читай также: В Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 млн

Новогоднее украшение установили в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall в павильоне Star Atrium. Праздничное украшение было изготовлено американской дизайнерской компанией Venue Arts по спецзаказу.

Размеры сделанной из металла “игрушки“ составляют почти 6,6 м в высоту и около 4,7 м в ширину, а весит она 1 100 кг. Шар будет радовать посетителей до конца января.

Гигантская елочная игрушка уже признана крупнейшей в мире. Она официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой новогодний шар.

Данные официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса thenational.ae

Читай также: "Зимний город": К праздникам на ВДНХ открыли масштабный город развлечений

Стоит отметить, The Dubai Mall занимает площадь более 3,96 млн кв. метров, что сопоставимо с 50 футбольными полями. На его территории расположены почти 1,4 тыс. различных магазинов, ресторанов и кафе.

Как сообщалось 20 декабря, главную елку Украины признали самой красивой в Европе.