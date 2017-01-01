В воинской части Южного округа произошел взрыв

В результате аварии в котельной пострадал 20-летний солдат срочной службы. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию Юг, произошел разрыв котла в котельной, в результате чего пострадал солдат срочной службы. Об этом вечером 27 декабря сообщила пресс-служба командования в Facebook.

Отмечается, что 20-летний военный госпитализирован с ожогами и многочисленными травмами. Он получает необходимую медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

На данный момент врачи характеризуют состояние солдата как тяжелое.

По факту инцидента открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

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Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей в Черниговской области произошел пожар в палаточном городке, в результате чего ожоги второй степени получил военнослужащий-контрактник ВСУ.

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