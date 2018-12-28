Продукты питания вырастут в цене к апрелю - эксперт

Почти все продукты подорожают на 10-30%.

Несмотря на значительный рост цен почти на все продукты питания в 2018 году, следующий год обещает очередное подорожание. Согласно прогнозам экспертов, в 2019 инфляция не остановится и не замедлится, а наоборот - будет прогрессировать огромными темпами.

Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает УНН.

Читай также: За год борщевой набор подорожал в 2,5 раза - СМИ

“Тенденция до апреля 2019 года, в целом на ближайшую перспективу, - динамика роста почти по всем продуктам питания”, - отметил он.

По словам эксперта, в уходящем году продукты питания сильно подорожали. Например, хлеб вырос в цене на 20%. В будущем году, вероятно, что рост цен составит еще порядка 10%.

“Что касается остальных продуктов. Наш прогноз, что до апреля 2019 года молочная продукция вырастет в цене на 12-15%. Ожидается почти рекордный рост на лук, морковь и свеклу. Прогноз до апреля составляет около 30-35% подорожания на рынке этой продукции и среди овощной группы, и в целом среди продуктов. Что касается других овощей - помидоров, перца, огурцов, то в январе и феврале они прибавят в цене 2-5%. Также более-менее стабильно будет с фруктами. Они останутся в рамках до 10% на протяжении 1 квартала следующего года. Картофель подорожает на 15-20% на протяжении 1 квартала”, - рассказал Томич.

В группе животноводческой продукции ситуация остается стабильной, прогнозирует эксперт.

Читай также: Мясо, сигареты и сыр нельзя будет ввозить из России еще год

“У нас есть кризис потребления продукции. Если брать основные продукты - мясо, молоко, - к норме физиологической потребности наши граждане употребляют всего 50%. Это серьезная проблема, и по многим продуктам у нас меняется потребление в сторону обеднения и выживания, а не в сторону использования тех продуктов, которые важны для организма и с точки зрения здоровой еды и здоровья нации”, - пояснил Томич.

Также в Украине ощутимо подорожали социальные продукты питания. В целях экономии, украинцы даже начали потреблять больше черного хлеба.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, не последнюю негативную роль в этом вопрос сыграл отказ государства от регулирования цен на соцпродукты.

Читай также: Супрун рассказала о правильном питании для беременных

“Отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно лишь при условии социального благополучия в стране. У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое”, - считает политик.

Напомним, ранее сообщалось, что традиционные для многих украинцев блюда для встречи Нового года и Рождества можно заменить на более полезные для здоровья их варианты.