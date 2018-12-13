Супрун рассказала о правильном питании для беременных

Супрун считает, что следует избегать избытка соленой пищи, а сладкого лучше совсем не есть, чтобы не набирать вес.

Супрун рассказала, как нужно питаться во время беременности facebook.com/ulanasuprun

О правильном рационе питания в период беременности рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

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По ее словам, в начале беременности характерно появление “странностей“ - когда вдруг хочется соленого, кислого, сладкого. У беременных женщин из-за гормональных изменений изменяется и порог чувствительности к соленому, сладкому и горькому.

“В этом есть определенный смысл, ведь потребности в ионах растут, а горькая пища потенциально опасна“, - пишет Супрун.

В то же время и. о. министра здравоохранения рекомендует беременным избегать избытка соленой пищи. Также, по ее словам, сладкого лучше не есть, чтобы не набирать вес.

“Если есть токсикоз легкой степени, с ним можно справиться с помощью сбалансированной диеты и дробного питания: каждые 2-3 часа, небольшими порциями, слегка подогретой едой, желательно в протертом виде“, - сообщила Супрун.

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На более поздних этапах беременности - 2 и 3 триместрах - стоит отнестись к питанию строже. Беременным лучше ограничить сладости, продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, копчености, окрашенные кремы, жевательные резинки и жевательные конфеты, карамель), консервы, крепкий черный чай и крепкий кофе.

По словам Супрун, фрукты и овощи обязательны во время всех приемов пищи и перекусов. Их рекомендуется есть свежими. Также следует есть разнообразные цельные злаки. Разумный выбор злаковых продуктов - с низким содержанием соли и сахара.

“Обязательно употреблять молочные продукты во время каждого приема пищи в количестве более 500 мл в сутки. Сыр и йогурт могут быть правильным выбором для перекуса“, - сообщила Супрун.

Также рекомендуется есть мясо, но следует ограничить переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски, паштеты и др). Кроме этого, в рационе должны быть бобовые, рыба, яйца и орехи, продукты, близкие по пищевой ценности к мясу.

Как сообщалось, 10 декабря Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов.