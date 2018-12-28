На известном курорте под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Во Львовской области у пяти малолетних детей медики диагностировали отравление после плавания в бассейне элитного гостиничного комплекса в курортном поселке Сходница.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Бориславское отделения полиции 27 декабря поступило сообщение о желудочных расстройствах у пяти детей, которые вместе с родителями приехали из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова и отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница. Четверым детям по четыре года и один мальчик - годовалый.

Предварительный диагноз, который установили медики - “синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта“.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

“Предварительно установлено, что дети могли отравиться, плавая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы“, - сообщили в полиции области.

Полиция не называет отеля, однако OBOZREVATEL сообщает, что речь об элитном комлексе Три сына и дочь. Со ссылкой на комментарий жены украинского футболиста Олега Гусева Марию, которая также отдыхала там с ребенком, которой получил расстройства, издание сообщает о 12 больных детей.

"Тут творится просто ужас! Это длится уже три дня. У одного из детей врачи уже провели анализ и сказали, что это кишечная палочка. Дети продолжают заражаться, а администрация гостиницы никаких мер не предпринимает", - отметила Гусева.

"Ночью стало рвать нашу 4-летнюю дочь. Утром ее вырвало прямо в столовой. И тогда нам другие родители рассказали, что эта история длится тут уже три дня. Детей рвет в лифтах, на этажах, в столовой. Есть подозрение, что дети могли подхватить что-то в бассейне. Потому что болеет даже 6-месячный малыш, который в столовой не ест, но купался в бассейне для грудничков. Администрация не вышла к нам, ничего не сказала, все у них продолжает работать", - возмущается Мария.

Также мама рассказывает, что в детской комнате в среду, 26 декабря, шесть детей рвали.

"Они просто помыли эту детскую комнату и снова открыли. То есть туда продолжают ходить дети, играть с этими игрушками. В бассейне они тоже ничего не делали. Мы вызвали полицию, прокуратуру, написали заявления, приложили копию анализов, пусть разбираются. А администрация нам говорит, что это просто совпадение", - говорит Гусева.

В самой гостинице с журналистами разговаривать не хотят. Администратор на рецепции сказала, что воду в бассейне взяли на анализ в СЭС, там якобы ничего не нашли. Правда, когда успели взять образцы воды и провести исследование, администратор ответить не смогла.

Отметим, проживание в этом санатории не из дешевых. Одна ночь в стандартном номере стоит 3100 грн с одного человека или 3900 грн за двоих, в полулюксе - 3900 грн, 4700 грн, в апартаментах 4800, 5600.

Напомним, ранее в Киеве в детском саду мальчика ударило током.