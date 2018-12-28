Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина рассчитывает на помощь НАТО в избирательный период

Комментариев: 3
Вопрос кибербезопасности избирательной системы является важным для Украины.
Украина рассчитывает на помощь НАТО
Украина рассчитывает на помощь НАТО
wikipedia.org

Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса о помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период. 

Читай также: Партия Слуга народа идет в политику - Зеленский

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает УНН.

“Трастовый фонд (НАТО - ред.) по киберзащите полностью выполнил свою первую фазу и Украина заинтересована в переходе на вторую фазу. Страна лидер, Румыния, также проявила заинтересованность. Мы определились, как будем двигаться дальше“, - заявила Климпуш-Цинцадзе.

По словам вице-премьера, так как Украина находится в преддверии президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019 год, вопрос кибербезопасности, в том числе избирательной системы, является очень важным.

Читай также: Выборы-2019: ЦИК объявила о начале избирательной кампании

“Поэтому мы рассчитываем, что альянс нам в этом поможет, несмотря на то, что мы уже договорились о взаимодействии в этом направлении с отдельными странами-членами Альянса “, - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что приоритетами НАТО на ближайшие месяцы станут отношения с Россией, война в Украине, а также терроризм и кибератаки. 

Поделись:
Теги: НАТО, Украина, кибербезопасность, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    28.12.2018, 14:46
Оценка:  +2
Мыкола
Хорошо устроились некоторые: свою провальную политику отбеливать на выборах происками злых русских !
Rangol    28.12.2018, 14:38
Оценка:  +2
Rangol
Загонять население под дулами пулеметов НАТО на избирательные участки голосовать за Порошенко
nelci    28.12.2018, 14:55
Оценка:  +2
nelci
А что делать, если нет поддержки населения, а жить хочется?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь