Украина рассчитывает на помощь НАТО в избирательный период

Вопрос кибербезопасности избирательной системы является важным для Украины.

Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса о помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период.

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Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает УНН.

“Трастовый фонд (НАТО - ред.) по киберзащите полностью выполнил свою первую фазу и Украина заинтересована в переходе на вторую фазу. Страна лидер, Румыния, также проявила заинтересованность. Мы определились, как будем двигаться дальше“, - заявила Климпуш-Цинцадзе.

По словам вице-премьера, так как Украина находится в преддверии президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019 год, вопрос кибербезопасности, в том числе избирательной системы, является очень важным.

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“Поэтому мы рассчитываем, что альянс нам в этом поможет, несмотря на то, что мы уже договорились о взаимодействии в этом направлении с отдельными странами-членами Альянса “, - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что приоритетами НАТО на ближайшие месяцы станут отношения с Россией, война в Украине, а также терроризм и кибератаки.