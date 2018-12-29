В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса
Прошла установка необходимого для производства оборудования.
В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса
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В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса
Корпуса будут изготавливать без старых сварных швов и шпоночных соединений
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В городе Днепр на космическом предприятии собираются делать корпуса с разнопрофильной внутренней поверхностью. Они будут без сварных швов и шпоночных соединений.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КБ Южное, передает Depo.Днипро.
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На предприятии внедрили новую технологию ротационной раскатки. Для изготовления новейших корпусов собрали новый участок с оборудованием. Технология обещает быть и более дешевой в производстве, а также более быстрой и качественной.
Как сообщалось 8 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.