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В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса

Комментариев: 8
Прошла установка необходимого для производства оборудования.
В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса
© dnipro.depo.ua
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  • Корпуса будут изготавливать без старых сварных швов и шпоночных соединений
  • Корпуса будут изготавливать без старых сварных швов и шпоночных соединений
В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса
Корпуса будут изготавливать без старых сварных швов и шпоночных соединений
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В городе Днепр на космическом предприятии собираются делать корпуса с разнопрофильной внутренней поверхностью. Они будут без сварных швов и шпоночных соединений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КБ Южное, передает Depo.Днипро.

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На предприятии внедрили новую технологию ротационной раскатки. Для изготовления новейших корпусов собрали новый участок с оборудованием. Технология обещает быть и более дешевой в производстве, а также более быстрой и качественной.

Как сообщалось 8 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.

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Теги: Днепр, ракеты, космос
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Комментариев (9)
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Антибес    29.12.2018, 10:05
Оценка:  0
Антибес
А корпуса кастрюль уже научились делать?
BROKER666    29.12.2018, 09:43
Оценка:  -1
BROKER666
и шо ордынцы желчью блювались, что в УКРАИНЕ не развивается промышленность?
farfalle    29.12.2018, 09:51
Оценка:  0
farfalle
Это с чего такой вывод? В украинской экономике на данный момент нет драйверов роста, которые могли бы переломить негативные тренды, и статистические данные НБУ это только подтверждают. Украина становится аграрной страной, что автоматически многократно удешевляет экспорт.
Woodbrother    29.12.2018, 09:53
Оценка:  -2
Woodbrother
farfalle - киселев надругался над вашим мозгом.
farfalle    29.12.2018, 09:56
Оценка:  +1
farfalle
хавай своих Киселевых, дурачок из самой нищей страны.
farfalle    29.12.2018, 09:24
Оценка:  0
farfalle
И кто это будет покупать?
Woodbrother    29.12.2018, 09:52
Оценка:  -2
Woodbrother
Это бесплатно будут дарить всем рассейским городам с этой стороны Урала.
farfalle    29.12.2018, 09:55
Оценка:  +1
farfalle
Как обычно , бездарно слился, уйдя от ответа...
Антибес    29.12.2018, 10:08
Оценка:  0
Антибес
farfalle,с Вами,под ником Woodbrother,общается сумасшедшая старушка Виолетта Галутина,у неё вавка мозга и куча аккаунтов на БМ.Любит всё американское,обожает своего шоколадного боха Педю,вылизывая ежедневно ему очко.
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