Прошла установка необходимого для производства оборудования.

Корпуса будут изготавливать без старых сварных швов и шпоночных соединений

В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса

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В Днепре будут производить новейшие ракетные корпуса

В городе Днепр на космическом предприятии собираются делать корпуса с разнопрофильной внутренней поверхностью. Они будут без сварных швов и шпоночных соединений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КБ Южное, передает Depo.Днипро.

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На предприятии внедрили новую технологию ротационной раскатки. Для изготовления новейших корпусов собрали новый участок с оборудованием. Технология обещает быть и более дешевой в производстве, а также более быстрой и качественной.

Как сообщалось 8 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.