Украина испытает ПЗРК "Колибри" после Нового года

В Кабмине также подтверждают планы провести испытания ракеты "Нептун".

Кабмин рассказал об испытаниях нового ПЗРК в 2019 году facebook.com/KabminUA

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В 2019 году начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса “Колибри“. ОБ этом сообщила пресс-служба Кабмина на своей странице в Facebook.

Кроме того, украинские оружейники завершат разработку и начнут испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту “Нептун“, добавили в Кабмине, подтверждая слова президента Петра Порошенко.

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“Это оружие будет высокоточным, современным и отвечающим стандартам НАТО“, - заверила пресс-служба правительства.

Напомним, ранее, подводя итоги военного положения, президент Петр Порошенко рассказал, что в 2019 году Украина испытает ракету “Нептун“ и начнет производить ракеты “Ольха“.