Украина испытает ракету "Нептун" и начнет производить ракеты "Ольха"

В 2018 году в ВСУ поставлено почти 3 тысячи образцов вооружения и техники, рассказал Петр Порошенко.

Порошенко рассказал о ракетах, которые Украина будет производить и испытывать в 2019 году president.gov.ua

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В 2019 году в Украине проведут испытания морской ракеты "Нептун". Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает РБК-Украина.

"В Новом году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей по проекту "Нептун", - рассказал президент.

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В 2018 году в ВСУ поставлено почти 3 тысячи образцов вооружения и техники, добавил он.

"В 2019 году мы планируем завершить ряд направлений по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения", - отметил также президент.

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"Речь идет о начале их серийного производства и начале поставок в войска ВСУ", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в Украине.