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В Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла школьница

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В Бучацком районе Тернопольской области во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание и умерла 11-летняя школьница.
Школьница скончалась до приезда скорой помощи
Школьница скончалась до приезда скорой помощи
Корреспондент.net

В Тернопольской области в Бучацком районе во время новогоднего утренника умерла шестиклассница. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Несчастье случилось 28 декабря в одной из школ Бучацкого района. Во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница. До приезда скорой ее пытались привести в чувство, но тщетно. Медики констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причина смерти девочки острая сердечно-сосудистая недостаточность, стеноз митрального клапана.

Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в Одесской области школьников госпитализировали с отравлением газом.

Также сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский 15-летняя школьница попала в больницу без сознания с отравлением неясной этиологии.

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Теги: смерть, школа, школьники, девочка, школьник, сердечный приступ, новогодние праздники, Тернопольская область
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Источник: korrespondent.net

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