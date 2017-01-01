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На Донбассе на блокпосте сепаратистов умер мужчина

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На блокпосте сепаратистов к югу от моста в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели в карете «скорой» тело умершего мужчины.
Мужчина умер на блокпосте сепаратистов вблизи Станицы Луганской
Мужчина умер на блокпосте сепаратистов вблизи Станицы Луганской
Міноборони України

На Донбассе в очереди на блокпосте сепаратистов вблизи Станицы Луганской (Луганская область) умер мужчина. Об этом со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 29 декабря, на блокпосте сепаратистов к югу от моста в Станице Луганской наблюдатели Миссии видели в карете скорой помощи тело умершего мужчины.

"По словам медработников, утром мужчина в возрасте от 65 до 80 лет прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо, что привело к летальному исходу, когда он ожидал перехода в подконтрольные власти Украины районы", - говорится в отчете.

Указано, что спустя несколько часов у этого же блокпоста команда СММ также видела внутри кареты скорой помощи женщину на вид около 80 лет. Врач из международной организации, который присутствовал на блокпосте, сообщил, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольных власти Украины районов, и ее доставят в больницу в Луганске.

Ранее стало известно, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

Напомним, за первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Теги: смерть, донбасс, Луганская область, КПП, сепаратисты, Блокпосты, блокпост, ситуация на востоке Украины, Станица Луганская, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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