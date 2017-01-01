Как восстановить сон после Новогодней ночи: Советы медика

Можно немного прогуляться днем, а после поспать пару часов.

Сомнолог Юрий Погорецкий советует украинцам после новогодней ночи погулять на свежем морозном воздухе, а после лечь спать на 1-2 часа, передает УНН.

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"Нарушать сон нельзя даже на праздники. Если так получилось, и Новый год встретили, то днем - на свежий воздух и еще поспать. Часок-другой - чтобы наверстать свой сон", - отметил медик.

Также он добавил, что спать много после новогоднего стола не стоит, а лучше встать в привычное организму время. Лучше всего, чтобы не уснуть днем, заняться активным отдыхов, например, покататься на лыжах или санках. Еще можно сходить в баню, но обязательно с контрастным душем.

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Не стоит переедать, особенно ночью, а также чрезмерно употреблять алкоголь. Лучше всего, по мнению Юрия, отметить Новый год с семьей и близкими, без гаджетов и телевизора.

"Устроить тихий семейный праздник", - резюмировал медик.

Ранее сообщалось, что Супрун советует отказаться от пюре на новогоднем столе. Она советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре.