Санта на БМП: Военные поздравили украинцев с Новым годом
Санта призвал вспомнить солдат за праздничным новогодним столом.
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Украинские военные из 10-й штурмовой бригады Эдельвейс записали новогоднее поздравление. Санта на БМП продекламировал стих, призывая вспомнить солдат.
Най сьогодні свято буде
Янгол вкриє в два крила.
Тут в окопах - справжні люди
Гідні шани та тепла.
Світ живе - вони воюють,
Хтось не зміг - вони змогли.
Щедро кожному дарують
Змогу сісти за столи
І коли вночі у свято
Здвине келихи народ
Просто так - згдай солдата
Це цінніша з нагород
Ранее сообщалось о том, что в Киеве проведут факельное шествие.