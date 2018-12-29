Санта на БМП: Военные поздравили украинцев с Новым годом

Санта призвал вспомнить солдат за праздничным новогодним столом.

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Украинские военные из 10-й штурмовой бригады Эдельвейс записали новогоднее поздравление. Санта на БМП продекламировал стих, призывая вспомнить солдат.

Най сьогодні свято буде Янгол вкриє в два крила. Тут в окопах - справжні люди Гідні шани та тепла. Світ живе - вони воюють, Хтось не зміг - вони змогли. Щедро кожному дарують Змогу сісти за столи І коли вночі у свято Здвине келихи народ Просто так - згдай солдата Це цінніша з нагород

Ранее сообщалось о том, что в Киеве проведут факельное шествие.