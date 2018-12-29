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Санта на БМП: Военные поздравили украинцев с Новым годом

Комментариев: 1
Санта призвал вспомнить солдат за праздничным новогодним столом.
Военные поздравили украинцев с праздником
Военные поздравили украинцев с праздником
Скриншот

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Украинские военные из 10-й штурмовой бригады Эдельвейс записали новогоднее поздравление. Санта на БМП продекламировал стих, призывая вспомнить солдат.

Най сьогодні свято буде

Янгол вкриє в два крила.

Тут в окопах - справжні люди

Гідні шани та тепла.

Світ живе - вони воюють,

Хтось не зміг - вони змогли.

Щедро кожному дарують

Змогу сісти за столи

І коли вночі у свято

Здвине келихи народ

Просто так - згдай солдата

Це цінніша з нагород

Ранее сообщалось о том, что в Киеве проведут факельное шествие.

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Теги: военные, солдаты, новый год
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Комментариев (1)
nvk1945    01.01.2019, 15:49
Оценка:  -2
nvk1945
Американский Санта, на советском БМП, самые сильные воины во вселенной )))))
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