В Киеве снизилось число заболевших гриппом

Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

В Киеве 52-ю неделю эпидсезона у взрослого и детского населения наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, пишет пресс-служба КГГА в среду.

“Так, взрослых заболело 5248 человек (снижение на 8,6%), детей - 7541 (снижение на 26%)“, - цитирует чиновник пресс-служба КГГА в среду, 2 января.

По его словам, в столице за 52-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 12 789 больных гриппом и ОРВИ (за 51-ю неделю заболело 15 927). Всего интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (по 51-ю неделю - 537,5) и ниже эпидемического порога на 40,6%.

“В структуре заболеваемости дети составляют 59%, а на предыдущей неделе - 63,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,1%: 3086 случаев, что составляет 40,9% от общего количества заболевших детей и 24,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью“, - рассказал Поворозник.

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Он отметил, что в медицинские учреждения за 52-ю неделю эпидсезона госпитализированы 324 человека, из них 255 - дети.

Ранее сообщалось, Министерство здравоохранения Украины уточнило опубликованное раньше заявление о возможности возврата лекарственных средств и медицинских изделий.