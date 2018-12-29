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Макрон обсудил с Путиным инцидент в Керченском проливе

Комментариев: 2
Подробностей беседы двух президентов не сообщается.
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Путин и Макрон провели телефонный разговор
wikipedia.org

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и Керченский кризис.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе Путина заявили, что по этой теме был “продолжен обмен мнениями“. Подробностей беседы двух президентов не сообщается.

Также отмечается, что президенты “подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования“.

Пресс-служба Макрона пока не комментировала разговор с Путиным.

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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от президента России Владимира Путина обеспечить беспрепятственное прохождение всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения украинских моряков.

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Теги: Макрон, Путин, разговор, Керченский конфликт, моряки
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Комментариев (2)
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iseamaster    02.01.2019, 17:11
Оценка:  -1
iseamaster
Более 30 приходов Московского патриархата перешли в ПУПЕЦ
kapablankas    02.01.2019, 16:51
Оценка:  +2
kapablankas
у России с Францией столько совместных ДЕНЕЖНЫХ проектов
что тему Керчи они могли обсудить разве в туалете, когда вода зашумела

это нашему Пете так хочется обсуждения
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