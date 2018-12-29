Макрон обсудил с Путиным инцидент в Керченском проливе
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и Керченский кризис.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
В пресс-службе Путина заявили, что по этой теме был “продолжен обмен мнениями“. Подробностей беседы двух президентов не сообщается.
Также отмечается, что президенты “подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования“.
Пресс-служба Макрона пока не комментировала разговор с Путиным.
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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от президента России Владимира Путина обеспечить беспрепятственное прохождение всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения украинских моряков.
что тему Керчи они могли обсудить разве в туалете, когда вода зашумела
это нашему Пете так хочется обсуждения