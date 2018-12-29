Макрон обсудил с Путиным инцидент в Керченском проливе

Подробностей беседы двух президентов не сообщается.

Читай также: Меркель и Путин обсудили вопросы Украины и Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и Керченский кризис.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе Путина заявили, что по этой теме был “продолжен обмен мнениями“. Подробностей беседы двух президентов не сообщается.

Также отмечается, что президенты “подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования“.

Пресс-служба Макрона пока не комментировала разговор с Путиным.

Читай также: В соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от президента России Владимира Путина обеспечить беспрепятственное прохождение всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения украинских моряков.