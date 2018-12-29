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Мэр Ивано-Франковска через Facebook назначил дополнительный выходной

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Решение приняли на местном уровне, заявил Марцинкив. Организациям рекомендуют перенести рабочий день на субботу, 5 января.
"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу", - заявил Марцинкив
"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу", - заявил Марцинкив
facebook.com/ruslan.martsinkiv

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назначил в городе дополнительный выходной день на 8 января. Об этом он заявил на своей странице в Facebook в среду, 2 января. 

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“На Рождество, 8 января, будем отдыхать. Такое решение приняли на местном уровне и будем рекомендовать организациям отработать этот рабочий день в субботу, 5 января. Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день“, - написал он.

Напомним, на 2019 год власти Украины утвердили 11 дополнительных выходных дней в честь государственных и религиозных праздников.

 

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Теги: Рождество, Ивано-Франковск, выходной
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Источник: korrespondent.net

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