Мэр Ивано-Франковска через Facebook назначил дополнительный выходной

Решение приняли на местном уровне, заявил Марцинкив. Организациям рекомендуют перенести рабочий день на субботу, 5 января.

"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу", - заявил Марцинкив facebook.com/ruslan.martsinkiv

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назначил в городе дополнительный выходной день на 8 января. Об этом он заявил на своей странице в Facebook в среду, 2 января.

Читай также: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством “На Рождество, 8 января, будем отдыхать. Такое решение приняли на местном уровне и будем рекомендовать организациям отработать этот рабочий день в субботу, 5 января. Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день“, - написал он. “На Рождество, 8 января, будем отдыхать. Такое решение приняли на местном уровне и будем рекомендовать организациям отработать этот рабочий день в субботу, 5 января. Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день“, - написал он.

Напомним, на 2019 год власти Украины утвердили 11 дополнительных выходных дней в честь государственных и религиозных праздников.