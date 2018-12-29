На выборы президента записался уже третий кандидат
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Третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Сергей Каплин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на завотделом взаимодействия со СМИ в ЦИК Константина Хивренко.
“Сегодня, в 10:30 подал соответствующие документы Сергей Каплин. Это не значит, что он кандидат“, - уточнил Хивренко.
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Он пояснил, что кандидатом Каплин станет или не станет после соответствующего заседания Центральной избирательной комиссии.
Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин пояснил, почему в России необходимо было закрыть украинские избирательные участки, и что делать украинцам, проживающим там, во время выборов президента.