Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На выборы президента записался уже третий кандидат

Комментариев: 1
Официально кандидатом он, правда, станет только после заседания Центризбиркома, но документы уже поданы.
Каплин стал третьим претендентом в кандидаты на выборах президента
Каплин стал третьим претендентом в кандидаты на выборах президента
facebook.com/kaplins

Читай также: Известно имя второго возможного кандидата в президенты Украины

Третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Сергей Каплин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на завотделом взаимодействия со СМИ в ЦИК Константина Хивренко.

“Сегодня, в 10:30 подал соответствующие документы Сергей Каплин. Это не значит, что он кандидат“, - уточнил Хивренко.

Читай также: Первый кандидат в президенты подал документы

Он пояснил, что кандидатом Каплин станет или не станет после соответствующего заседания Центральной избирательной комиссии.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин пояснил, почему в России необходимо было закрыть украинские избирательные участки, и что делать украинцам, проживающим там, во время выборов президента.

Поделись:
Теги: Каплин, кандидат, президент, выборы президента, ЦИК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
GreenPeace!    03.01.2019, 13:21
Оценка:  +1
GreenPeace!
Единственный,кто честно заработал 2,5 млн.грн.залога-Зеленский своими концертами и фильмами.Остальные депутатики-воры...где взязи такие деньги???При их,как они говорят,нищенских зарплатах?Во-рам не место в политике.Пора менять всех.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь