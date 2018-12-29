Стали известны возможные мотивы убийства студенток в Харькове

К преступлению может быть причастен уроженец Турции.

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По предварительной информации, к убийству двух иностранных студенток, которых сегодня утром нашли мертвыми в Киевском районе Харькова, может быть причастен бывший парень одной из них.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

“Одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал свою экс-пассию. Сейчас силовики разыскивают и его, и арендатора квартиры, где были найдены трупы студенток“, - уточняет издание, ссылаясь на источники.

Уточняется, что двум девушкам 20 и 22 дух лет перерезали горло.

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Также в сети опубликовали фото возможного убийцы. По данным паблика ХС.Харьков, предполагаемый преступник - Альмадани Адель Тайсир 22.03.1992 г. р.

Убийца перерезал девушкам горло ХС.Харьков

Как сообщалось сегодня, в харьковской квартире нашли тела двух студенток.