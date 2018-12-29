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В Николаеве без отопления остались 20 тысяч людей

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Ремонтные работы планируется завершить к 16:00.
Ведутся работы по восстановлению
Ведутся работы по восстановлению
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В Николаеве около 20 000 человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, которая произошло в четверг, 3 января. 

Об этом сообщила на Фейсбук-странице пресс-служба Николаевской ТЭЦ.

Сообщается, что из-за дефекта на теплотрассе без отопления остались 72 жилых дома, 3 учебных заведения, детский сад, Николаевский областной музей им. Верещагина и Управление СБУ в Николаевской области. Ремонтные работы планируется завершить к 16:00 пятницы, 4 января. Ведутся работы по восстановлению функционирования теплотрассы.

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Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала изменения тарифов на тепло для населения по областям.

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Теги: Николаев, трубы, отопление, теплотрасса
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