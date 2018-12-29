Украинец зимой создал тропический рай на Буковине

На Буковине зимой созревают цитрусовые и разнообразные тропические фрукты.

Садовод-любитель смастерил термотеплицю и уже собирает урожай бананов, цитрусовых и папайи

Каких усилий пришлось приложить, чтобы экзотические деревья начали плодоносить, узнавали корреспонденты 5 канала.

В настоящий тропический рай удалось превратить обычную термотеплицу Ивану Галипа. Благодаря благоприятному климату здесь плодоносят апельсины, а урожай лимонов Иван Галип году собирал трижды.

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“Интенсивно зародили году лимоны. Это киевский сорт, крупноплодный. Смотрите, как красиво, здесь семь штук на этом форуме“, - отмечает садовод Иван Галип.

В другой теплице разрослись бананы. Осенью садовод-любитель собрал полтонны урожая. Теперь спиливает ствол растения, чтобы появились новые побеги. Созревает и тропическая папайя. С гигантских фруктов получается вкусный джем, говорит хозяин теплицы.

“У меня в этом году заплодоносила папайя. Плоды крупные, до килограмма. Растут даже до 3 килограмм. Это долговечное растение, 40 лет непрерывно растет, плодоносит“, - рассказывает Иван.

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Вырастить тропический сад Иван Галип мечтал с детства. Несколько лет назад приобрел землю возле дома и построил термотеплицу. На площади 600 квадратных метров высадил десятки экзотических саженцев, которые адаптированы к украинскому климату. Залог успеха и хорошего потрясаю - высокая температура и влажность внутри теплицы. Односельчане удивляются настойчивости садовода.

“Трудно ему было, я помню. Он выкупил здание бывшей пилорамы, грузовиками вывозил бетон. Тем не менее, он достиг своей цели, потому что он так хотел“, - говорит житель Каменки Дмитрий Билийчук.

Иван Галип использует органические удобрения. Садовод шутит, что мог бы поселиться здесь, потому что проводит в теплице все свободное время.

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“Сам поливаю, сам подкармливаю. Если два дня не захожу в теплицу, получается кладбище“, - говорит садовод.

Об экзотической теплице уже узнали туристы, для которых садовод-любитель устраивает экскурсии.

“Здесь очень интересно, многие виды растений и фруктов. Папайя больше понравилась, она почти созрела, и было интересно на нее посмотреть“, - делится впечатлениями турист Тимур.

Садовод готовится построить еще одну теплицу. В ней Иван Галип высадит растения, которые собирает по всему миру.

Напомним, на территории Печерского ландшафтного парка прошел первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Певческое поле превратилось в уникальную новогоднюю локацию: королевство апельсинов и лимонов, из которых построили сказочные замки.