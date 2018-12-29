Регистрация на пробное ВНО стартует в Украине после выходных

Сразу после Рождества и до 31 января 2019 года можно будет записаться на пробное тестирование.

Пробное тестирование пройдет весной и будет стоить чуть больше 130 грн на человека ru.osvita.ua

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В Украине 8 января стартует регистрация на пробное внешнее независимое тестирование. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 8 до 31 января 2019 года на сайтах региональных центров оценивания качества образования, отметили в ведомстве.

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В день проведения пробного тестирования каждый участник будет иметь возможность сдать тест по одному учебному предмету.

В частности, 16 марта будут сдавать украинский язык и литературу, 23 марта - историю Украину, математику, биологию, географию, физику, химию, английский, испанский, немецкий, французский.

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Желающих поучаствовать ознакомят с процедурой проведения тестирования. Также они выполнят пробный тест, попрактикуются в заполнении бланков ответов и научатся эффективно распределять время на выполнение теста, говорят в УЦОКО.

Кроме того, после прохождения пробного теста участники получат правильные ответы и смогут оценить собственную степень готовности к прохождению ВНО.

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Участие в пробном ВНО является платным, стоимость определяет региональный центр оценивания качества образования (цена будет колебаться от 132 до 139 грн).

Напомним, ранее министр образования Лилия Гриневич рассказала о новшествах системы образования, которые ждут Украину в этом году.