Спасатели предупредили о лавинах в Закарпатье

В ГосЧС объявили третий уровень лавинной опасности в трех областях.

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В Карпатах 7 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Опасность схода лавин угрожает высокогорью Ивано-Франковской, Закарпатской областей и горам Львовской области, отмечает пресс-служба.

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Спасатели предупреждают, что в понедельник ожидается третий уровень снеголавинной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Греции один человек погиб, а еще двое - пропали без вести. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Украине погода в Рождество будет едва ли не самой холодной во всей Европе.