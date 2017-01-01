Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Спасатели предупредили о лавинах в Закарпатье

Комментариев: 0
В ГосЧС объявили третий уровень лавинной опасности в трех областях.
В горах могут сойти лавины, предупреждает ГосЧС
В горах могут сойти лавины, предупреждает ГосЧС
ukrinform.ru

Читай также: На страну обрушится снежный вихрь: Обещают перебои со светом и блокаду дорог

В Карпатах 7 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Опасность схода лавин угрожает высокогорью Ивано-Франковской, Закарпатской областей и горам Львовской области, отмечает пресс-служба.

Читай также: В Турции более 750 сел отрезаны от мира из-за снегопадов

Спасатели предупреждают, что в понедельник ожидается третий уровень снеголавинной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Греции один человек погиб, а еще двое - пропали без вести. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Украине погода в Рождество будет едва ли не самой холодной во всей Европе.

Поделись:
Теги: лавина, Карпаты, опасность, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь