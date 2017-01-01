На Рождество в пожарах погибли 16 человек и младенец

Чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди.

В Украине установлен антирекорд по количеству жертв на пожарах dsns.gov.ua

Установлен новый антирекорд трагической статистики - за прошедшие сутки в Украине сразу 17 граждан погибли на пожарах в быту в день Рождества - 7 января. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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"Зимой показатель трагических случаев в жилом секторе пугает стабильно высокими цифрами, как только температура воздуха за окном существенно снижается. Ведь граждане продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности. Как отмечают пожарные, именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Так, на Днепропетровщине, а именно в одноэтажном жилом доме в городе Павлоград возник пожар, в результате которого погибла женщина 1985 года рождения. Владелицу дома и еще одного человека, вероятно сына хозяйки квартиры, пожарным удалось спасти.

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В этот же день на пожаре, который произошел в одном из частных домов на ул. Центральная в г.Новогнатовка Донецкой области, погиб мужчина 1968 года рождения.

В Хмельницкой области во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат дома в с.Новое Село Ярмолинецкого района, пожарные также обнаружили тело 80-летней женщины.

В то же время настоящая трагедия произошла на Харьковщине в городе Купянск, где огонь унес жизни сразу двух человек. Среди погибших - один ребенок 2018 рождения.

"Всего, за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщалось, в сентябре вокруг Киева массово горели мусорные свалки и трава.