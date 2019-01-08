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Украинский посол спросил Вацлава Клауса, не провоцировала ли Чехословакия Гитлера

Комментариев: 14
Так украинский дипломат отреагировал на слова экс-президента Чехии о том, что западные страны подталкивают Украину к провокациям против лидера РФ Владимира Путина.
Перебийниса возмутили слова эк-президента Чехии о провоцировании Путина
Перебийниса возмутили слова эк-президента Чехии о провоцировании Путина
BaltNews.lv

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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в эфире чешского телеканала Prima высказал мнение, которое возмутило украинских дипломатов. Об этом пишет Radio Praha.

В частности, по словам Клауса, западные лидеры, включая Чехию, подталкивают Украину к провоцированию России на агрессию.

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Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис возмутился такими словами Клауса и высказался на своей странице в Twitter на чешском языке.

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“После сегодняшнего интервью с Вацлавом Клаусом на телеканале Prima у меня возник один вопрос“, - пишет Перебийнис, вспоминая историю Чехии.

“Совпадают ли его утверждения об Украине с мнением тех, кто думал, что именно Чехословакия в 1938 году спровоцировала “осторожного и трезвого“ мыслителя Гитлера?“, - спросил посол.

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Украинского посла поддержали чешский депутат Европарламента Яромир Штетина и бывший министр финансов Чехии Мирослав Калусек.

Напомним, ранее сообщалось, что треть переводов денег их Чехии уходят в Украину.

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Теги: Чехия, Украина, Вацлав Клаус, Путин, Перебийнис, РФ, Гитлер
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Комментариев (14)
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Boxerogos    08.01.2019, 11:48
Оценка:  0
Boxerogos
Ники Здабуляка,shurag и ВыВсеВрети-ники одного примороженого потрохобота.Ник Ruspidor,Rodrigos,Hutinpuy,wtf2wt f,colavova,AntiOlgino,AloneInNigh t и ещё куча других ников-это тоже ники этого клоуна.)))))))))
Boxerogos    08.01.2019, 11:42
Оценка:  -3
Boxerogos
Только США и Украина проголосовали против запрета на героизирование нацизма.
Boxerogos    08.01.2019, 11:39
Оценка:  0
Boxerogos
А разве Россия голосовала в ООН против героизирования нацизма?Или всё-таки против проголосовали Украина и США?
nelci    08.01.2019, 11:33
Оценка:  -1
nelci
И о чем речь? Со стороны видно, даже чехам кто кого провоцирует, а наши политики не скрывают свой пиетет к трезвому мыслителю!
Здабyляка    08.01.2019, 10:55
Оценка:  +4
Здабyляка
Людка Жбанова проснулась
И с кровати навернулась)))
С будуна она ползёт
Что сегодня новый год??)))
Здабyляка    08.01.2019, 10:57
Оценка:  +2
Здабyляка
Где бутылка разливухи
В той что плавают три мухи))
Щас стаканчик наверну
Русссский мир всем принесу!!!!(((
Здабyляка    08.01.2019, 11:00
Оценка:  +1
Здабyляка
Люська Жбанова...уродка
Для тебя бутылка водки
Мать родная и отец)))
Ну а ватникам - пяздец!! ))
Здабyляка    08.01.2019, 10:44
Оценка:  +5
Здабyляка
Купленные за нефти доллары пукинские памперсы, ещё долго будут вонять по миру...но это только вонь!
Катилин    08.01.2019, 10:42
Оценка:  -9
Катилин
Нет. Она провоцировала Польшу, на тот момент союзника Гитлера. Стыдно дипломату не знать историю.
Здабyляка    08.01.2019, 10:45
Оценка:  +1
Здабyляка
Ты что сосёшь, пукиносос????!)))
shurag    08.01.2019, 10:59
Оценка:  +3
shurag
тебе самомму пора знать историю, если ляпнул о союзничестве Польши с Германией. ...С Германией прекрасно тайно союзничал СССР , да так тайно ,что дерибанил Польшу наравне с Германией
Катилин    08.01.2019, 11:15
Оценка:  +2
Катилин
В этом посте про СССР не было ни слова, свинорылый стрелочник, забегая наперёд СССР выйграл ту войну, так что с него взятки гладки.
Здабyляка    08.01.2019, 11:17
Оценка:  -4
Здабyляка
А ты мразщ пукинская....куй тебе в рот и два у сраку)))
ВыВсеВрети    08.01.2019, 11:15
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
на росии своя история!!! ))))))
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