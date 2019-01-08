Украинский посол спросил Вацлава Клауса, не провоцировала ли Чехословакия Гитлера

Так украинский дипломат отреагировал на слова экс-президента Чехии о том, что западные страны подталкивают Украину к провокациям против лидера РФ Владимира Путина.

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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в эфире чешского телеканала Prima высказал мнение, которое возмутило украинских дипломатов. Об этом пишет Radio Praha.

В частности, по словам Клауса, западные лидеры, включая Чехию, подталкивают Украину к провоцированию России на агрессию.

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Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис возмутился такими словами Клауса и высказался на своей странице в Twitter на чешском языке.

Po dnešním rozhovoru Václava Klause v televizi Prima bych na něj měl jedinou otázku: znamená jeho vyjádření o Ukrajině souhlas s těmi, kdo si myslel, že to v roce 1938 bylo právě Československo, kdo vyprovokoval “opatrně a střízlivě“ uvažujícího Hitlera? — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 6 января 2019 г.

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“После сегодняшнего интервью с Вацлавом Клаусом на телеканале Prima у меня возник один вопрос“, - пишет Перебийнис, вспоминая историю Чехии.

“Совпадают ли его утверждения об Украине с мнением тех, кто думал, что именно Чехословакия в 1938 году спровоцировала “осторожного и трезвого“ мыслителя Гитлера?“, - спросил посол.

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Украинского посла поддержали чешский депутат Европарламента Яромир Штетина и бывший министр финансов Чехии Мирослав Калусек.

Напомним, ранее сообщалось, что треть переводов денег их Чехии уходят в Украину.