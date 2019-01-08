Украина может стать 31 или 32 членом НАТО - посол

Украина может стать членом Альянса после Македонии или Боснии.

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Украина может стать 31-м членом НАТО после Македонии, заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на "112".

В ближайшее время Македония станет 30 членом НАТО, отметил дипломат. По его словам, на данный момент Альянс также рассматривает возможность вступления Боснии, Украины и Грузии.

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“Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО“, - надеется Пристайко. Он также отметил, что в неофициальных беседах руководители НАТО заявляют, что им приятен факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада и Британия стали послами НАТО в Киеве. Кроме того, в конце 2018 года Украина получила от НАТО лучшую оценку за все последние годы.