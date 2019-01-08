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Украина может стать 31 или 32 членом НАТО - посол

Комментариев: 1
Украина может стать членом Альянса после Македонии или Боснии.
Сейчас в НАТО рассматривают возможность вступления трех стран
Сейчас в НАТО рассматривают возможность вступления трех стран
aif.ua

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Украина может стать 31-м членом НАТО после Македонии, заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на "112".

В ближайшее время Македония станет 30 членом НАТО, отметил дипломат. По его словам, на данный момент Альянс также рассматривает возможность вступления Боснии, Украины и Грузии.

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“Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО“, - надеется Пристайко. Он также отметил, что в неофициальных беседах руководители НАТО заявляют, что им приятен факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада и Британия стали послами НАТО в Киеве. Кроме того, в конце 2018 года Украина получила от НАТО лучшую оценку за все последние годы.

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Теги: НАТО, Украина, Пристайко, членство, Македония
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Комментариев (1)
atos    08.01.2019, 19:11
Оценка:  -1
atos
Ключевое слово может, а может и не станет))))
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