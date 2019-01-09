Нищук заявил о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
По факту исчезновения ценностей открыты уголовные производства. При этом министр подчеркнул, что потери могли произойти много лет назад.
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры была обнаружена пропажа нескольких ценных икон. Об этом глава Минкульта сообщил в эфире телеканала Прямой во вторник, 8 января.
"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – рассказал Нищук.
Он отметил, что по данным фактам открыты уголовные производства и будет отдельный брифинг после обработки всех документов.
"Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - добавил министр.
Напомним, 28 ноября 2018 года пресс-служба УПЦ МП информировала, что Министерство культуры осуществляет проверку святынь, находящихся в Киево-Печерской лавре.
Как сообщал Корреспондент.net, 30 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Лавре и по месту жительства ее предстоятеля Павла в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды.
Наместник Киево-Печерской лавры назвал действия спецслужбы политическим давлением. По его мнению, они связаны с автокефалией.
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