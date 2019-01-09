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Нищук заявил о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

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По факту исчезновения ценностей открыты уголовные производства. При этом министр подчеркнул, что потери могли произойти много лет назад.
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
lavra.ua
 
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры была обнаружена пропажа нескольких ценных икон. Об этом глава Минкульта сообщил в эфире телеканала Прямой во вторник, 8 января.
 
"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – рассказал Нищук.
 
Он отметил, что по данным фактам открыты уголовные производства и будет отдельный брифинг после обработки всех документов.
 
"Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - добавил министр.
 
Напомним, 28 ноября 2018 года пресс-служба УПЦ МП информировала, что Министерство культуры осуществляет проверку святынь, находящихся в Киево-Печерской лавре.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 30 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Лавре и по месту жительства ее предстоятеля Павла в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды.

Наместник Киево-Печерской лавры назвал действия спецслужбы политическим давлением. По его мнению, они связаны с автокефалией.

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Теги: уголовное дело, УПЦ МП, иконы, Киево-Печерская Лавра, Евгений Нищук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    09.01.2019, 00:36
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Ющенко украл.... когда броши для своей американской Гапки из музеев потырил....
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