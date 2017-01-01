Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ГБР заявили, что им не передавали "дело Януковича"

Комментариев: 0
Речь об эпизодах завладения им резиденцией Межигорье и угодьями в Сухолучье.
Уголовные производства в ГБР не передавались
Уголовные производства в ГБР не передавались
EPA/UPG

Читай также: Аваков предложил России “обменять“ себя на Януковича

Государственное бюро расследований не получало от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовные производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

“Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что НАБУ и САП передали в Госбюро расследований уголовные производства в отношении беглого экс-президента Януковича. В частности, в сообщении шла речь об эпизодах завладения им резиденцией Межигорье (Новые Петровцы, Киевская область), а также дело о завладении им же охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области“, - говорится в сообщении.

Читай также: Приговор Януковичу вынесут к годовщине расстрелов на Майдане - адвокат

“Данная информация не соответствует действительности. Указанные уголовные производства в Государственный бюро расследований не передавались“, - отметили в ГБР.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро передали дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича в Государственное бюро расследований. 

Поделись:
Теги: Межигорье, Янукович, дело, ГБР, НАБУ, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь