В ГБР заявили, что им не передавали "дело Януковича"
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Государственное бюро расследований не получало от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовные производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
“Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что НАБУ и САП передали в Госбюро расследований уголовные производства в отношении беглого экс-президента Януковича. В частности, в сообщении шла речь об эпизодах завладения им резиденцией Межигорье (Новые Петровцы, Киевская область), а также дело о завладении им же охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области“, - говорится в сообщении.
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“Данная информация не соответствует действительности. Указанные уголовные производства в Государственный бюро расследований не передавались“, - отметили в ГБР.
Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро передали дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича в Государственное бюро расследований.