В Николаеве 72 жилых дома остаются без тепла

В городе произошел прорыв теплосети.

В Николаеве из-за аварии на теплосети без отопления остались 72 жилых дома.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

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"К сожалению, на этой неделе имеем очередную аварию на теплосети госпредприятия "Николаевская ТЭЦ". Еще во вторник, во время заседания энергетического штаба этот вопрос рассматривался очень тщательно. Я тогда поручил начать работы по ликвидации только после того, как получим плюсовую температуру. Именно поэтому вчера велись все возможные подготовительные работы, а сегодня оперативно выполняются работы по ликвидации дефекта", - прокомментировал ситуацию замглавы ОГА Валентин Гайдаржи.

Накануне, 9 января, Николаевская ТЭЦ провела подготовительные мероприятия, связанные с выполнением земляных работ, расчисткой места утечки, подготовкой ремонтных материалов, оборудования и персонала для дальнейшего оперативного выполнения работ.

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"В четверг, 10 января, с 7:00 началось отключение потребителей (72 жилых дома, две поликлиники, две общеобразовательные школы (каникулы), один детский сад (предупреждены о необходимости временного использования бытовых электрических нагревательных приборов)", - отмечается в сообщении.

Завершение работ и восстановление теплоснабжения потребителей планируется осуществить до 21:00 четверга.

Как сообщалось, в Николаеве около 20 000 человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, которая произошло в четверг, 3 января.