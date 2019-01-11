Военнопленных моряков хотят оставить в застенках СИЗО почти до мая

ФСБ попросит суд продлить арест украинским морякам до 26 апреля 2019 года.

ФСБ требует продлить арест украинских моряков еще на три месяца ТАСС

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ФСБ просит суд продлить содержание украинских военнопленных моряков в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство рассмотрит 15 января Лефортовский суд Москвы. Арест могут продлить до 26 апреля.

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“Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 мск (09:00 по Киеву - прим. ред.) рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля“, - сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в России допускают возможность обмена захваченных в плен 24 украинских моряков с кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“.