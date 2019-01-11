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Военнопленных моряков хотят оставить в застенках СИЗО почти до мая

Комментариев: 4
ФСБ попросит суд продлить арест украинским морякам до 26 апреля 2019 года.
ФСБ требует продлить арест украинских моряков еще на три месяца
ФСБ требует продлить арест украинских моряков еще на три месяца
ТАСС

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ФСБ просит суд продлить содержание украинских военнопленных моряков в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство рассмотрит 15 января Лефортовский суд Москвы. Арест могут продлить до 26 апреля.

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“Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 мск (09:00 по Киеву - прим. ред.) рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля“, - сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в России допускают возможность обмена захваченных в плен 24 украинских моряков с кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“.

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Теги: моряки, корабли, военнопленные, ФСБ, суд, Азов, СИЗО, арест
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Комментариев (4)
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alex-zol    11.01.2019, 14:41
Оценка:  0
alex-zol
А петя сейчас дома бухает, а Вы в тюрме сидите. Ну нах спрашивается было это делать?
Boxerogos    11.01.2019, 14:10
Оценка:  +2
Boxerogos
Таковы законы.Попались-будьте добры отвечать по всей строгости закона.Спровоцировали?Думали прокатит?Не прокатило!Скажите за это спасибо своему синему кормильцу Педе Пuдорошенко,который вас туда направил.
сергей11    11.01.2019, 14:03
Оценка:  -3
сергей11
И всё за счёт расейского налогоплательщика.. Идиоты.
    11.01.2019, 13:51
Оценка:  0
Да ужжжжж.....
Застенки , палачи , Русское радио .....
Это очень бесчеловечно .....
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