Обыски у мэра Белой церкви: Детективы НАБУ изъяли iPhone X и документы

Обыски проводились в мэрии и по месту жительства Геннадия Дикого.

Детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли во время обысков у мэра Белой Церкви Геннадия Дикого мобильный телефон iPhone X и ряд документов.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в НАБУ.

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Как пишет издание, телефон был изъят во время обыска по месту жительства Дикого. В мэрии во время обысков детективы изъяли оригинал отчета об оценке имущества, а также договор на 4,5 млн гривен и другие документы.

Как сообщалось 29 декабря, заместителя мэра Геническа задержали за взятку.