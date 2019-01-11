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Обыски у мэра Белой церкви: Детективы НАБУ изъяли iPhone X и документы

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Обыски проводились в мэрии и по месту жительства Геннадия Дикого.
Среди прочих документов был изъят договор на 4,5 млн гривен
Среди прочих документов был изъят договор на 4,5 млн гривен
idbc.com.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли во время обысков у мэра Белой Церкви Геннадия Дикого мобильный телефон iPhone X и ряд документов.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в НАБУ.

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Как пишет издание, телефон был изъят во время обыска по месту жительства Дикого. В мэрии во время обысков детективы изъяли оригинал отчета об оценке имущества, а также договор на 4,5 млн гривен и другие документы.

Как сообщалось 29 декабря, заместителя мэра Геническа задержали за взятку.

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Теги: мэр, Киевская область, обыски, коррупция
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