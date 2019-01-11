В Верховном суде признали законной ликвидацию избирательных участков в РФ

Кроме того, в Верховном суде считают, что ЦИК не нарушила сроки публикации постановления о закрытии участков.

Решение ЦИК о закрытии избирательных участков в РФ признали законным и в кассационном суде facebook.com/UACEC

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Кассационный административный суд Верховного Суда Украины признал законным постановления ЦИК о ликвидации украинских избирательных участков в России. Об этом сообщила пресс-служба суда, передают Украинские Новости.

“Постановление ЦИК о ликвидации пяти избирательных участков на территории РФ и передаче их юрисдикции к трем другим зарубежным избирательным участкам в Грузии, Казахстане и Финляндии вынесено с соблюдением прав граждан Украины“, - говорится в сообщении.

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В решении суда уточняется, что решение вынесено для обеспечения безопасности граждан Украины на выборах президента 31 марта 2019 года.

Кроме того, зарубежные избирательные участки являются отдельным самостоятельным видом участков, на которые распространяется специальный правовой режим, отметил суд, комментируя доводы о нарушении ЦИК сроков опубликования постановления.

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Законодательством не допускается изменение границ и центров одномандатных округов в течение избирательного процесса, тогда как запрет на ликвидацию или изменение границ зарубежных избирательных участков в законах не установлен, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что Апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ.