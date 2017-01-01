Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар на химзаводе в Калуше потушили

Комментариев: 0
Спасатели ликвидировали огонь на предприятии. Полиция сообщила, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. Из-за инцидента открыто уголовное дело.
Масштабный пожар в Калуше
Масштабный пожар в Калуше
Владимир Микитин/Facebook

Пожар на химзаводе в городе Калуш Ивано-Франковской области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В полиции области сообщают, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ. В результате пожара возникла серьезная угроза для предприятия.

Читай также: К горящему химзаводу в Калуше не пускают людей

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать).

Правонарушение предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 
В полиции сообщили, что факельное горение пирогаза происходило ориентировочно до 01:00 13 января.

"Пожар запрещено тушить, потому осуществлялось охлаждения соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом было перекрыто задвижки. Поэтому, пирогаза исходил из той трубы, которая подверглась повреждения. Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте создан штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 13 января в Калуше на химзаводе возник пожар. На заводе происходило факельное горение пирогаза. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ивано-Франковск, пожар, Калуш, химический завод, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь