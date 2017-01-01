Пожар на химзаводе в Калуше потушили

Спасатели ликвидировали огонь на предприятии. Полиция сообщила, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. Из-за инцидента открыто уголовное дело.

Пожар на химзаводе в городе Калуш Ивано-Франковской области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В полиции области сообщают, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ. В результате пожара возникла серьезная угроза для предприятия.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать).

Правонарушение предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В полиции сообщили, что факельное горение пирогаза происходило ориентировочно до 01:00 13 января.

"Пожар запрещено тушить, потому осуществлялось охлаждения соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом было перекрыто задвижки. Поэтому, пирогаза исходил из той трубы, которая подверглась повреждения. Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте создан штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 13 января в Калуше на химзаводе возник пожар. На заводе происходило факельное горение пирогаза.