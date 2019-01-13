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ООС: На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Комментариев: 1
Сепаратисты продолжают препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщают украинские военные .
Беспилотник ОБСЕ
Беспилотник ОБСЕ
УНИАН
На Донбассе сепаратисты в очередной раз обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 

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В частности, 12 января по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя, сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия беспилотник ОБСЕ.
 
По данным украинской стороны в Специальном центре по контролю и координации огня на Донбассе провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.
 
Напомним, 11 января в Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ, с помощью которого наблюдатели следили за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504.
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Теги: ОБСЕ, беспилотник, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    13.01.2019, 17:08
Оценка:  0
В Донбассе ....
Донецкий угольный бассейн
В бассейне , В Донбассе ....
НА краю , НА окраине , НА Украине ....)))
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