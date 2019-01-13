ООС: На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Сепаратисты продолжают препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщают украинские военные .

На Донбассе сепаратисты в очередной раз обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Читай также: Украина купила у Турции ударные беспилотники В частности, 12 января по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя, сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия беспилотник ОБСЕ. В частности, 12 января по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык на северо-востоке от Мариуполя, сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия беспилотник ОБСЕ.

По данным украинской стороны в Специальном центре по контролю и координации огня на Донбассе провокационные действия боевиков связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

Напомним, 11 января в Луганской области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ, с помощью которого наблюдатели следили за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504.