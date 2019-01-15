В США призывают Россию освободить украинских моряков

США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и соблюдением их прав.

Читай также: Макрон обсудил с Путиным инцидент в Керченском проливе

США призывают Россию освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Фейсбуке.

“Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешки в своей политической игре“, - говорится в сообщении.

Читай также: Советник Порошенко рассказал о новом походе украинских кораблей через Керченский пролив

Отмечается, что уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и правами.

Напомним, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам из 24 до 24 апреля 2019 года.