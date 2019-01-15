В США призывают Россию освободить украинских моряков
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США призывают Россию освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Фейсбуке.
“Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешки в своей политической игре“, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и правами.
Напомним, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам из 24 до 24 апреля 2019 года.
Это из-за этого псевдосуда в Ольгино так подгорает сегодня?