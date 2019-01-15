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В США призывают Россию освободить украинских моряков

Комментариев: 6
США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и соблюдением их прав.
Суд над украинскими моряками
Суд над украинскими моряками
twitter.com/OgonWatch

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США призывают Россию освободить украинских моряков, а не использовать их в политической игре.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Фейсбуке.

“Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешки в своей политической игре“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. США выражают глубокую обеспокоенность их здоровьем и правами.

Напомним, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам из 24 до 24 апреля 2019 года. 

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Теги: США, моряки, освобождение, Керченский конфликт, Азовское море
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Комментариев (6)
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Сеемма    15.01.2019, 18:17
Оценка:  -6
Сеемма
На снимке адвокаты вспоминают новогодний корпоратив. Кто как нажрался.
ГyнВсемогущий    15.01.2019, 18:16
Оценка:  -7
ГyнВсемогущий
США мнят себя теми кем не являются.Это их главная проблема.Россия с Китаем поставят этих"хозяев планеты"раком без особых проблем.
WTF2wtf    15.01.2019, 18:24
Оценка:  +4
WTF2wtf
Рулевой, ФайныйДрузяка, Анбтибес, ты реально решил сегодня многие свои ники перебрать тут, путенское украинофобко?
Это из-за этого псевдосуда в Ольгино так подгорает сегодня?
WTF2wtf    15.01.2019, 18:26
Оценка:  +4
WTF2wtf
А используешь сегодня ники НеистовыйГун, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза,Антираб, Антибот, Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий?
WTF2wtf    15.01.2019, 18:28
Оценка:  +4
WTF2wtf
PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Boxerogos, Мистериокс, Groogik, Wepoox ... там их еще много у тебя, ольгинский подполковник шахматных войск
KIBARG    15.01.2019, 18:38
Оценка:  +3
KIBARG
Прямо вижу как ты небритый с бодуна орёшь это в рваных семейках)) Остановись, а то удавишься от ненависти ко всему миру. Хотя чего это я?? Будь любезен, продолжай)
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