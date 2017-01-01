В Одессе парень оставил две записки и покончил с собой
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В Одессе 21-летний парень совершил самоубийство. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции области, передает УНН.
“Да, действительно, это было самоубийство. Приморским отделом полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины - с пометкой “самоубийство“, - рассказали в пресс-службе.
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“На теле погибшего отсутствовали признаки насилия, и он оставил предсмертные записки, в которых он объяснял причины своего поступка“, - сообщили также в полиции.
Одну записку парень оставил в бумажном виде, другую - в электронном виде прислал своему другу.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре.