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В Одессе парень оставил две записки и покончил с собой

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Одну записку 21-летний самоубийца оставил в письменном виде, другую - в электронном виде прислал другу.
Нацполиция сообщила о самоубийстве в Одессе
Нацполиция сообщила о самоубийстве в Одессе
np.gov.ua

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В Одессе 21-летний парень совершил самоубийство. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции области, передает УНН.

“Да, действительно, это было самоубийство. Приморским отделом полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины - с пометкой “самоубийство“, - рассказали в пресс-службе.

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“На теле погибшего отсутствовали признаки насилия, и он оставил предсмертные записки, в которых он объяснял причины своего поступка“, - сообщили также в полиции. 

Одну записку парень оставил в бумажном виде, другую - в электронном виде прислал своему другу. 

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре.

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Теги: самоубийство, Одесса, парень, нацполиция, записки
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