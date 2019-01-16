Порошенко встретился с европейскими дипломатами

Глава государства провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы и Польши. Стороны обсудили судьбу пленных украинских моряков и ситуацию на Донбассе.

Президент Петр Порошенко 15 января встретился с министрами Эстонии Свеном Миксером, Литвы Линасом Линкявичусом и Польши Яцеком Чапутовичем.

Об этом сообщает сайт президента.

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Во время переговоров стороны отметили необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков.

Они также обсудили ситуацию в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны РФ с учетом совершенного в ноябре 2018 года акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

Порошенко выразил признательность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.

Глава украинского государства также сообщил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушение Россией Минских соглашений, а также режима прекращения огня.

Порошенко поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопроса о введении нового “Азовского пакета“ санкций ЕС против России.

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Он выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.

Ранее сообщалось, что 15 января Мариуполь должен был посетить министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.