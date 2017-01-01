На границе задержали разыскиваемого Интерполом украинца

В пункте пропуска Ужгород пограничники задержали 37-летнего украинца, который находился в международном розыске.

Пограничники задержали в пункте пропуска Ужгород 37-летнего гражданина Украины, который находился по базе данных Интерпола в международном розыске за совершение уголовного преступления.

Об этом в среду, 16 декабря, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Указано, что мужчина пытался выехать за пределы Украины рейсовым автобусом, когда его остановили правоохранители.

“В ходе проверки документов было зафиксировано срабатывание базы данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола и Национальной полиции“, - говорится в сообщении.

Вскоре, как добавили в ведомстве, на запрос пограничников, в рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается за совершение преступлений, предусмотренных статьями вымогательство и незаконное завладение транспортным средством.

После этого пограничники передали задержанного сотрудникам Нацполиции.

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Ранее украинские пограничники задержали двоих иностранцев из базы Интерпола, которых разыскивают правоохранители других стран.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали молдованина, разыскиваемого Интерполом за контрабанду. А в Киеве задержали двух иностранцев, которых разыскивал Интерпол.