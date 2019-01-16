Полиция рассматривает несколько версий нападения на офицера в Харькове

По сведениям полиции, с места нападения изъяли большое количество вещественных доказательств, обработано видео с камер видеонаблюдения.

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В Харькове правоохранители отрабатывают несколько версий совершения нападения на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции, в том числе в связи с его профессиональной деятельностью.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, об этом во время рабочего совещания в Харькове заявил начальник Главного управления Нацполиции в области Олег Бех.

“Сейчас следователи отрабатывают ряд версий совершения преступления, в том числе в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего, - сказал Бех. – Полицией принимаются все необходимые меры по розыску нападавших“.

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Он также отметил, что сразу после нападения на офицера полиции весь личный состав полиции Харьковщины был поднят по тревоге.

“С места происшествия изъяли большое количество вещественных доказательств, обработали видео с камер видеонаблюдения. Для розыска злоумышленников задействовали работников патрульной полиции и сразу разместили ориентировку в средствах массовой информации“, - сообщил Бех.

В свою очередь первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, который тоже участвовал в совещании, отметил, что полиция должна сделать все возможное для розыска и задержания злоумышленников, которые посягнули на жизнь офицера полиции.

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По словам Аброськина, для оперативного раскрытия данного преступления необходимо усилить работу блокпостов с привлечением сил оперативных работников Управления уголовного розыска и территориальных подразделений полиции и увеличить количество патрулей по городу.

Также он предложил создать специальную оперативную группу из числа работников Департамента уголовного розыска, опытных следователей и других специалистов.

Напомним, сегодня в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.