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Нардеп пришел на телеэфир в образе Чарли Чаплина

Комментариев: 2
Алексей Гончаренко пришел на вечерний эфир телеканала в костюме известного комика Чарли Чаплина.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко вечером в среду, 16 января, пришел на ток-шоу Эхо Украины на телеканале Прямий в образе актера Чарли Чаплина. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. 

Нардеп появился в студии во фраке и шляпе-котелке, с накладными усами и тростью.

Как известно, 23 декабря в эфире этого же телеканала он пообещал прийти на телеэфир в костюме клоуна, если шоумен Владимир Зеленский пойдет в президенты. 

"Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь. Но важно понимать, что политика - это не шоубиз и не сцена. В шоубизе как? У тебя неудачное выступление, ты пожал плечами и, максимум, что делаешь - возращаешь зрителям деньги за билет. В политике все абсолютно иначе. Политика - это ответственность за страну и за тех, кто тут живет. Если ты допускаешь ошибку, во многих случаях она может стать фатальной для кого-то", - отметил Гончаренко.

Ранее народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и нардеп Юрий Левченко из Свободы подрались в прямом эфире.

Также сообщалось о драке нардепа Игоря Мосийчука и доктора политических наук Александра Семченко.

 

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Теги: видео, спор, телеканал, Чаплин, Владимир Зеленский, нардеп, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    16.01.2019, 22:07
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Чаплин не клоун. Чаплин - комедийный киноактер. Хотя ..... в на россии есть клоун по фамилии Чаплин. Тот, который Всеволод. Но у него костюм другой. Ну а вообще-то этому шуту нужно было нарядиться в костюм рыжего клоуна Олега Попова. Так что - незачет!
Антибес    16.01.2019, 21:37
Оценка:  +1
Антибес
Этому ходячему контрацептиву с запахом шоколада,до Чарли как до Луны на"кукурузнике".
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