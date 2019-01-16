Нардеп пришел на телеэфир в образе Чарли Чаплина

Алексей Гончаренко пришел на вечерний эфир телеканала в костюме известного комика Чарли Чаплина.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко вечером в среду, 16 января, пришел на ток-шоу Эхо Украины на телеканале Прямий в образе актера Чарли Чаплина. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Нардеп появился в студии во фраке и шляпе-котелке, с накладными усами и тростью.

Как известно, 23 декабря в эфире этого же телеканала он пообещал прийти на телеэфир в костюме клоуна, если шоумен Владимир Зеленский пойдет в президенты.

"Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь. Но важно понимать, что политика - это не шоубиз и не сцена. В шоубизе как? У тебя неудачное выступление, ты пожал плечами и, максимум, что делаешь - возращаешь зрителям деньги за билет. В политике все абсолютно иначе. Политика - это ответственность за страну и за тех, кто тут живет. Если ты допускаешь ошибку, во многих случаях она может стать фатальной для кого-то", - отметил Гончаренко.

Ранее народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и нардеп Юрий Левченко из Свободы подрались в прямом эфире.

Также сообщалось о драке нардепа Игоря Мосийчука и доктора политических наук Александра Семченко.

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