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В Карпатах пропали женщина с ребенком

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По факту исчезновения начато расследование.
С 9 января они не выходят на связь
С 9 января они не выходят на связь
snig.info/uk

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Жительница Хмельницкой области вместе с дочерью исчезли после того, как уехали отдыхать в Карпаты. 

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает УНН.

Жительница Ярмолинецкого района Хмельницкой области обратилась в полицию с информацией о том, что ее дочь и внучка уехали на отдых в Карпаты и исчезли.

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Женщина 1981 года рождения, вместе с дочерью 2012 рождения, поехали на отдых в Яремче в Ивано-Франковской области. С 9 января они не выходят на связь.

По факту исчезновения начато расследование.

Напомним, спасатели предупреждали о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей в воскресенье и понедельник.

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Теги: Карпаты, Яремче, женщина, ребенок, полиция, Хмельницкая область
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