Сутки на Донбассе: Боевики открывали огонь 13 раз, ранен один военный

Сепаратисты за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

Военных ООС за сутки 17 января обстреляли 13 раз facebook.com/pressjfo.news/

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В течение суток 17 января боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреливали позиции украинских войск вблизи населенного пункта Южное из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия были обстрелы в районе Крымского.

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Кроме того, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Водяное. "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавил пресс-центр.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак.