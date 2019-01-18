Полиция проверяет "честные" билборды Гриценко

Ранее нарушения правил предвыборной агитации кандидатом в президенты зафиксировали общественные наблюдатели.

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Полиция начала проверку по факту нарушения правил предвыборной агитации кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом рассказал спикер ГУ НП в Тернопольской области Сергей Крета, передает УНН.

“Сейчас идет проверка. Дата ее окончания пока неизвестна“, - сообщил он. Факт нарушения правил предвыборной агитации Гриценко зафиксировали наблюдатели гражданской сети “ОПОРА“ 16 января.

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По их данным, билборды кандидата в Тернопольской, Винницкой и Черкасской областях с лозунгом “Честные во власти - достойная жизнь людей“ не имели выходных данных, как того требует законодательство. В случае доказанного нарушения Гриценко грозят штрафы.

Напомним, ранее сообщалось, что СМИ обнаружили несоответствие доходов и расходов семьи Гриценко за последние годы.