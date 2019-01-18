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Полиция проверяет "честные" билборды Гриценко

Комментариев: 1
Ранее нарушения правил предвыборной агитации кандидатом в президенты зафиксировали общественные наблюдатели.
Полиция проверит "честность" плакатов Анатолия Гриценко
Полиция проверит "честность" плакатов Анатолия Гриценко
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Полиция начала проверку по факту нарушения правил предвыборной агитации кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Об этом рассказал спикер ГУ НП в Тернопольской области Сергей Крета, передает УНН.

“Сейчас идет проверка. Дата ее окончания пока неизвестна“, - сообщил он. Факт нарушения правил предвыборной агитации Гриценко зафиксировали наблюдатели гражданской сети “ОПОРА“ 16 января.

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По их данным, билборды кандидата в Тернопольской, Винницкой и Черкасской областях  с лозунгом “Честные во власти - достойная жизнь людей“ не имели выходных данных, как того требует законодательство. В случае доказанного нарушения Гриценко грозят штрафы. 

Напомним, ранее сообщалось, что СМИ обнаружили несоответствие доходов и расходов семьи Гриценко за последние годы.

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Теги: Гриценко, выборы президента, кандидаты, агитация, билболды
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Комментариев (1)
ЕЖИК69    18.01.2019, 17:43
Оценка:  +1
ЕЖИК69
"честный" ч МО
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